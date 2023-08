F1, Brown gela Perez: "Senza Verstappen Red Bull dietro a 5 team"

ROMA - Un campionato competitivo e soprattutto equilibrato senza Max Verstappen . Questo è il pensiero di Zak Brown , CEO McLaren che spiega come "se si toglie Max e si prendono tutti quelli che sono arrivati secondi quest’anno e si dà loro una vittoria, sarebbe un'altra storia per il mondiale . È Max che sta uccidendo tutti in questo momento – ha spiegato Brown – e ci fossero due Sergio Perez in macchina , con tutto il rispetto, il campionato sarebbe aperto".

Dominio Verstappen

Dieci gare vinte sulle dodici già disputate per il campione iridato in carica, con gli altri incapaci a reggere il suo ritmo. "Noi della McLaren siamo già arrivati secondi, Aston Martin ha avuto un secondo posto, anche Ferrari e Mercedes come Sergio. Ci sono cinque squadre che avrebbero vinto una gara quest’anno senza Max. Non voglio assolutamente colpevolizzarlo, ma non vorrei neanche che la questione mondiale andasse sempre così, ma non danneggia la F1 perché alle sue spalle le battaglie sono serrate fino al fondo della griglia”, conclude il dirigente statunitense.