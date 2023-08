Ferrari, Leclerc e il sogno Le Mans: correrà la 24 Ore con il fratello?

ROMA - Per ora un semplice sogno che presto potrebbe diventare realtà. La partecipazione alla 24 Ore di Le Mans di Charles Leclerc con suo fratello Arthur, attualmente impegnato in F2 con la Ferrari Driver Academy. "Molte volte ho pensato a correre sul Circuit de la Sarthe. Il mio obiettivo è di farlo un giorno e sicuramente vorrei essere con mio fratello. Ma non so se succederà", ha confermato in un'intervista esclusiva ad Autosport.