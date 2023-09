Monza, pole Ferrari da sogno! Sainz show davanti a Verstappen, poi Leclerc

MONZA - Carlos Sainz conquista la pole position al Gran Premio d'Italia, valevole per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari firma il tempo di 1:20.294 e partirà davanti a tutti nella gara di domenica sul circuito di Monza. In prima fila, assieme a lui, ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, anche lui autore del suo miglior crono all'ultimissimo tentativo. Beffato di pochissimo Charles Leclerc, che sarà comunque terzo ad aprire la seconda fila, da cui scatterà anche la Mercedes di George Russell. Un sabato da sogno per la Ferrari e soprattutto per Sainz, che ora proverà a ripetersi nella giornata decisiva sul circuito brianzolo. L'altra Red Bull di Sergio Perez apre la terza fila davanti ad Alexander Albon, mentre Lewis Hamilton scatterà dall'ottava casella.