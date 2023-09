Leclerc e il sogno Ferrari a Monza: "Io e Sainz qui per la doppietta"

MONZA - "Proveremo a fare una doppietta con Carlos domani, primo e secondo". Charles Leclerc ha le idee chiare in vista della gara al Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il monegasco partirà dalla terza casella in griglia, dietro all'altra Ferrari di Carlos Sainz e alla Red Bull di Max Verstappen, ma non nega il desiderio di portare a casa una doppietta del Cavallino a Monza. "La mia sensazione può essere soltanto fantastica con questi tifosi - le sue parole -. Sono un po` deluso perché volevo essere primo, ma vedere Carlos in pole è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle prove libere, mentre nelle qualifiche sono riuscito a mettere tutto insieme ed ero contento, ma poi nel Q3 purtroppo non ho avuto la scia, e questo ci è costato quantomeno una posizione".