La Ferrari celebra Sainz con un meme: foto da ridere per la vittoria

Uno dei meme più in voga in questo momento è il "GigaChad"*, e la Scuderia rossa ha voluto ritoccare la base originale mettendo il volto del pilota spagnolo elecando tutto quello fatto durante il suo successo nel circuito cittadino ovvero:

- Controlla il gruppo prima della sosta pi-stop

- Mantiene Lando in DRS per difendersi

- Ci dà l'iconica frase "lo sto facendo apposta"

- Vince un epico gran premio di Singapore

Carlos ha apprezzato il meme commentando con le emoji della risata.