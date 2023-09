Ferrari, doppio esame a Suzuka: il GP del Giappone è una prova cruciale

Poche piste del Mondiale di Formula 1 “raccontano la verità” come Suzuka . Il circuito che ha scritto pagine indelebili negli ultimi 35 anni - dai tre titoli vinti da Ayrton Senna al ritorno della Ferrari sul tetto del Mondo nel 2000 con Michael Schumacher - è uno dei pochi davvero old style del Circus , e anche per questo è una cartina di tornasole per i valori tecnici. Non a caso, i vincitori di otto delle ultime nove edizioni del GP del Giappone si sono laureati campioni a fine anno, con l’eccezione del 2019, quando comunque - con Valtteri Bottas - ha vinto la Mercedes regina del Mondiale. E proprio a Suzuka, 12 mesi fa, Max Verstappen ha festeggiato il secondo titolo consecutivo : anche per questo, nel fine settimana l’olandese sfoggerà un casco dedicato, in cui il riferimento alla bandiera giapponese è attraverso il leone rosso sulla calotta.

Ad attendere le verità di Suzuka sono parecchie scuderie, in primis le due protagoniste di Singapore, ai lati opposti: la Ferrari vincitrice dopo 26 GP e la Red Bull che ha visto la lunga striscia vincente interrompersi. Il team campione del Mondo deve mettersi alle spalle il weekend di Marina Bay, rispondendo ai maligni che hanno visto nel flop di Singapore un eff etto immediato della direttiva 018 che ha limitato la flessibilità delle ali. «Dopo la direttiva, non abbiamo cambiato un singolo pezzo sulla vettura, non è stato quello il problema» ha detto il team principal Christian Horner, mentre il consulente Helmut Marko ha spiegato: «Abbiamo sbagliato le qualifiche, la nostra velocità si è rivista in gara».

La curiosità sarà soprattutto per la Ferrari, chiamata alla conferma dopo il successo di Carlos Sainz, anche se sarebbe sbagliato ridurre i progressi all’impresa del madrileno nella notturna di Marina Bay. In tre delle ultime quattro uscite - Spa, Monza e Singapore - la Ferrari si è piazzata davanti a Mercedes, McLaren e Aston Martin, con la differenza che nel primo GP della trasferta extraeuropea è mancato il dominio Red Bull. Paradossalmente, però, proprio il GP più povero di risultati, Zandvoort, è stato utile per la vettura: in Olanda il team di Maranello ha compiuto test preziosi per migliorare la comprensione dell’auto. Con i suoi curvoni veloci e il vento (tanto nemico della SF-23) Suzuka sarà la prova del nove per la Ferrari ma anche per Charles Leclerc, improvvisamente superato da Sainz nelle gerarchie: lo spagnolo ha dovuto attendere Monza per salire sul podio, ma negli ultimi due weekend - con anche due pole e ovviamente il successo di Singapore - il madrileno si è posto sulla cresta dell’onda in una fase importante in ottica futura.

Leclerc-Sainz verso il rinnovo

Il lavoro sui rinnovi dei contratti, in scadenza fra un anno, vivrà il clou in autunno, per arrivare alla stagione 2024 con le idee chiare. Sia Leclerc che Sainz viaggiano verso il rinnovo, anche per merito del lavoro svolto e della costruttività mostrata nei periodi più diffi cili, ma ora Carlos sembra essersi messo davanti a Charles, il quale non è perfettamente a suo agio con gli assetti che funzionano in questa fase: «C'è un po' troppo sottosterzo per i miei gusti e faccio fatica a guidare» ha ammesso il monegasco. Il GP del Giappone è la gara di casa per Yuki Tsunoda, che proprio a Suzuka vivrà l’annuncio del rinnovo con l’AlphaTauri al pari del convalescente Daniel Ricciardo, ottimamente sostituito da Liam Lawson a Singapore. Non cambieranno i piloti, a mutare potrebbe essere la denominazione della scuderia erede della Minardi: secondo l’indiscrezione di Blick, il team sarebbe pronto a passare da AlphaTauri (ramo tessile del colosso Red Bull) al gigante dell’abbigliamento sportivo Adidas.