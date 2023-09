Ferrari a Suzuka per il Gp del Giappone: Mercedes obiettivo dichiarato

«In Giappone ripartiamo da zero». Non è così, anche se Frederic Vasseur fin da domenica a Singapore, dopo il trionfo di Carlos Sainz che ha interrotto un digiuno di oltre 434 giorni, si è giustamente preoccupato di far tenere i piedi per terra a tutto il popolo rosso, ringalluzzito dal podio di Monza e da quest’ultimo trionfo. «Non siamo diventati campioni del mondo» ha avvertito il team principal, che ha l’obbligo (come tutti a Maranello) di quest’obiettivo, non raggiungibile però prima del prossimo anno. La condizione è continuare a crescere per realizzare davvero l’auto giusta nel 2024.