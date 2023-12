“Verstappen in Ferrari?”: la risposta di Vasseur e i rinnovi di Leclerc e Sainz

Frederic Vasseur non ama le ricorrenze, tanto meno si fa travolgere dalle emozioni, per non parlare del romanticismo. Lo capisci dalla scelta di una polo a maniche corte nera nel tempio rosso in una giornata gelida anche se il sole scalda la pista di Fiorano, lì oltre le vetrate. Ma lo capisci anche dalla scelta della data della presentazione della nuova Ferrari, l’arma dell’ormai ultra quindicennale attesa di riscatto. Il 13 febbraio, evitando il San Valentino del 2023. "Solo per avere un giorno in più prima dei test in Bahrain" sorride il team principal che un anno dopo l’arrivo a Maranello celebra il suo primo pranzo di Natale con i giornalisti senza dispensare letterine di buoni propositi e tanto meno vestirsi da Babbo Ferrari, con doni per i tifosi. Fedele a se stesso. "Cos’è cambiato in questo primo anno? Io no, la Ferrari direi di sì. Sono arrivato qui quattro settimane prima della presentazione della macchina e cinque prima dei test. All’inizio non ho fatto altro che studiare, capire, scoprire… Ora sono in una situazione molto più confortevole".