Leclerc-Ferrari, rinnovo ufficiale: "Il mio sogno resta vincere il titolo"

Arrivato nella stagione 2019, ha al suo attivo con la Scuderia 103 gare disputate, 30 podi, 7 giri più veloci e 1035 punti. Charles, inoltre, è già il secondo pilota nella storia con più pole position al volante di una Ferrari, avendo eguagliato Niki Lauda a quota 23, dietro soltanto al leggendario Michael Schumacher con le sue 58.

Leclerc: "Vincere il titolo resta l'obiettivo"

La stagione 2023 è stata poco felice per il pilota della Rossa: solo 5 podi, 6 pole-positions ed il 5° posto nella classifica di fine anno. Il monegasco però non si è mai perso d'animo e in occasione del rinnovo con la Ferrari ha ribadito la sua ambizione anche perché con il prossimo cambio di regolamento, le avversarie della Red Bull potranno sviluppare maggiormente le proprie vetture. È tutto pronto per la nuova stagione: i semafori si accenderano il 2 marzo con il GP del Bahrain, mentre la nuova Ferrari verrà presentata il 13 febbraio.

"Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa. Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni. Credo però che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire" - le parole di Leclerc, fresco di rinnovo.