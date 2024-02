Diretta Ferrari, svelata la SF24: tutti i segreti della nuova monoposto

MARANELLO (MO) - Il giorno della passione Rossa è finalmente arrivato. La Ferrari presenta oggi a Fiorano la sua nuova SF-24 , la monoposto per il Mondiale di Formula 1 2024 . C'è grande entusiasmo per vedere la 70esima vettura costruita dalla Scuderia di Maranello che parteciperà al massimo campionato del motosport. A Fiorano sono presenti i vertici aziendali, con il presidente John Elkann, il CEO Benedetto Vigna e il vicepresidente Piero Ferrari , oltre ai rappresentanti dei partner e alla squadra – in primis il Team Principal Fred Vasseur e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Presentazione Ferrari, tifosi entusiasti

Sono tantissimi i tifosi della Ferrari che dalle prime luci dell'alba sono arrivati sul ponte di Fiorano dove, appena finita la presentazione, la SF-24 girerà per lo shakedown che continuerà fino anche domani pomeriggio. Cartelloni, cappellini, bandiere e cori da stadio faranno da sottofondo musicale ai primi giri liberi della nuova Ferrari, in attesa dei test pre-stagionali programmati in Bahrain dal 21 al 23 febbraio. Test che saranno il ricco antipasto dell’annata più impegnativa della storia del Circus, con 24 gare, e del primo GP proprio in Bahrain il 2 marzo.

Nuova Ferrari SF-24: i dettagli

Con un video di un minuto e mezzo la Ferrari ha tolto i veli alla sua nuova SF-24. Completamente rinnovata con un nuovo telaio, nuovo retrotreno e differenti scelte aerodinamiche prese dal reparto diretto da Enrico Cardile. Come sempre domina il colore rosso,con la novità del bianco per la livrea di questa stagione, scelto dopo il successo riscosso dalla carrozzeria speciale di Las Vegas lo scorso novembre. Altra novità è la presenza del colore giallo, da sempre il secondo colore della Ferrari, che ricorda il legame con Modena ma è anche un elemento trasversale alle due principali attività sportive della Casa di Maranello, la Formula 1 e il Mondiale Endurance. Come lo scorso anno, infatti la SF-24 e la 499P. la Ferrari impegnata nel World Endurance Championship-WEC avranno lo stesso rosso: il Racing Red 2024, che sarà in tonalità opaca, come da tradizione sulla vettura di Leclerc e Sainz.

