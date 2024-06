Sainz e il GP in Arabia Saudita: "Mi dissero che potevo morire"

Carlos Sainz è intervenuto al podcast "Nude Project" dove ha fatto il resoconto della sua stagione, ricordando anche i brutti momenti passati come quelli di marzo durante il Gp dell'Arabia Saudita. Il pilota della Ferrari, che il prossimo anno lascerà il posto a Lewis Hamilton, ha raccontato proprio quei momenti in cui dovette rinunciare a prendere parte alla gara nel circuito di Jeddah: "Sono state le due sessioni più dure della mia carriera, su un circuito molto fisico, con curve velocissime. Non avevo mangiato, non avevo energie, ho sudato più del dovuto... Ho sofferto molto".