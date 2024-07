Ferrari, i perché del passo falso a Silverstone. Mentre le altre evolvono

L'analisi delle qualifiche

Sfruttare il day-1 per fare un'analisi comparativa tra pacchetto pre-Barcellona e quello post-Catalogna era l'emblema di quanta la famosa correlazione tra simulatore e pista avesse ancora una volta mancato l'obiettivo. In sostanza, con gli aggiornamenti introdotti in Spagna la vettura ha sì guadagnato carico aerodinamico, ma il sistema delle sospensioni non è stato in grado di far fronte a questo surplus di downforce generando il fenomeno del bouncing. Come conseguenza, si deve agire con le altezze da terra, andando a perdere in prestazione. Per questo la decisione è stata: si torna alla versione prima dell'evento iberico, con una maggior efficacia nei punti di media/alta velocità e qualche problema in più nei tratti più lenti. Il risultato è stato sconfortante: lo spagnolo Carlos Sainz ha concluso al settimo posto, alle spalle anche della Haas di Nico Hulkenberg, mentre l'altra Rossa di Charles Leclerc non ha neanche centrato l'accesso alla Q3 e oggi sarà al via dall'undicesima piazzola.

Le parole di Leclerc e Sainz

Nel sabato in cui la Mercedes è tornata a ruggire, con la pole-position di George Russell e la prima fila completata da Lewis Hamilton, desta sensazione come e quanto i principali competitors riescano a evolversi dallo stato iniziale, mentre in Ferrari si deve ammettere una propria deficienza. "Sinceramente non ho mai avuto il giusto feeling, al netto di qualche errore. Ho vissuto un venerdì molto complicato dove abbiamo lavorato solo sulle comparazioni tra i vari pacchetti. Abbiamo preso una decisione e scelto una direzione. Nel mio caso, quindi, ho dovuto recuperare il tempo perso con il nuovo assetto. Quando in qualifica tutto si gioca in un decimo è difficile andare a recuperare. Non voglio che sia una scusa, dopotutto il passo lo abbiamo perso da un po'. Abbiamo ragionato e valutato che su questa pista il bouncing sarebbe stato peggiore rispetto ad altre piste. Per il futuro vedremo più avanti", le considerazioni di Leclerc. E Sainz ha puntualizzato: "Non c'è confusione, la situazione è chiara: il pacchetto nuovo ci ha dato problemi nelle curve ad alta velocità. Siamo dovuti tornare indietro all'assetto di Imola. Questo ci costa tre decimi da Red Bull, McLaren e Mercedes".

Il commento di Vasseur

A spostare il focus dal problema dei saltellamenti della vettura è stato il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur. A detta dell’ingegnere francese la controprestazione non è stata tanto frutto della problematica descritta: "Il bouncing era un problema, siamo tornati indietro per questa gara, ma non è per quello che siamo stati lenti. Non siamo riusciti a mettere tutto insieme, commettendo degli errori come team ed è una cosa che non ci possiamo permettere. Se si vuole competere in un contesto equilibrato, in cui si è separati da pochi decimi, serve la perfezione e non c’è stata. Non eravamo campioni dopo Monaco, non siamo stupidi ora", il concetto espresso da Vasseur. Si confida in un meteo un po’ pazzo quest'oggi, come lo è stato in parte ieri, ma questo “Gambero rosso” non promette bene.