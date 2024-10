Furbata Red Bull, attacco Ferrari: la notizia che desta un po’ di inquietudine

La pausa autunnale in F1 ha portato consiglio e non solo... Alla vigilia del weekend di Austin (Usa), che quest'oggi prenderà il via con l'unico turno di prove libere e le qualifiche per definire la griglia di partenza della Sprint Race di domani, la notizia che arriva desta riflessione e anche un po' di inquietudine. A quanto pare i colloqui tra i team e la Fia sono stati piuttosto frequenti nel momento in cui i motori si sono spenti. Dubbi nei confronti di una scuderia che avrebbe trovato un modo per aggirare il regime del Parco Chiuso tra l'ora del time-attack e la gara domenicale. Si è parlato di un sistema per intervenire sull'altezza da terra della monoposto, con dei vantaggi chiari in quanto il comportamento della vettura tra qualifiche e GP cambia in relazione ai car l’altezza della macchina nel parco chiusioichi di benzina. Senza l’intervento menzionato, i tecnici devono pensare a un compromesso nel set-up per trovare prestazione nell’attacco al tempo e nella durata.