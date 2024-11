Sainz cuore Ferrari: "Regalo il Mondiale e tra due anni torno"

Due settimane per dirsi addio, due anni per tornare. Carlos Sainz sta spingendo come mai per salutare al meglio la Ferrari, e non certo per sua scelta. E convincere chi di fatto l’ha tagliato per far posto a Lewis Hamilton, nuovo profeta rosso per almeno le prossime due stagioni, a rivalutare le sue scelte e riprenderlo nel 2027 o 2028 . Quando magari a Maranello avranno aperto un nuovo ciclo. Ragionamenti e soprattutto prospettive che lo spagnolo ora non può controllare. Per questo, con un approccio davvero ammirevole che gli ha permesso di trasformare una grande delusione in opportunità, rendendosi protagonista della sua migliore stagione in Formula 1 (due vittorie e sette podi prima della notte di Las Vegas, dove si è confermato grande gestore delle gomme e degli assetti con una prima fila carica di possibilità visto il passo gara mostrato venerdì dalla Ferrari), Carlos sta affrontando questi ultimi gran premi in rosso con un unico pensiero: andare forte e contribuire in modo pesante al ritorno della Ferrari su trono dei Costruttori, con un Mondiale che a Maranello manca da 16 anni, dal 2008 di Felipe Massa e Kimi Raikkonen. Il primo titolo piloti di Hamilton.

«Quello che mi porto via di questi quattro anni alla Ferrari sono le vittorie, con la mia prima in Formula 1 a Silverstone e i grandi momenti a Singapore e Melbourne, ma non è ancora finita - afferma il trentenne figlio del re di rally e Dakar -. Per questo credo che sia anche importante per me godermi queste ultime gare senza avere altre preoccupazioni in mente, perché nella vita non si sa mai cosa può succedere dopo. Essere stato un pilota Ferrari e esserlo per le ultime gare di questa stagione è qualcosa che mi godrò appieno e che sfrutterò al massimo». Certo, vivere un’intera stagione sapendo prima ancora che iniziasse di non avere il volante ambito e soprattutto sbattendo contro tanti no e porte chiuse negli altri top team (la sua ex McLaren contenta e giovane con Norris e Piastri, Mercedes con il futuro Antonelli in casa e in mano, la Red Bull con Perez appoggiato dagli sponsor e tanti-troppi piloti da sistemare), non è stato facile. Tanto meno “adeguarsi” a una seconda scelta, la Williams che proverà fra due settimane nel test post-campionato di Abu Dhabi. Ma Carlos se n’è fatto una ragione. E guarda avanti. «Forse la cosa più difficile da spiegare è che non c’è nulla che non abbia funzionato con la Ferrari - spiega lo spagnolo -. È semplicemente che c’è stato un sette volte campione del mondo che ha deciso che l’ultima parte della sua carriera agonistica l’avrebbe trascorsa alla Ferrari e in questo senso sono stato un po’ un sacrificio». Ma Hamilton arriverà a Maranello a 40 anni e se riuscisse subito a centrare l’obiettivo di staccare il mito di Michael Schumacher con l’ottavo titolo mondiale conquistato in rosso, potrebbe lasciare, anche se Fernando Alonso in pista fino almeno a 45 anni è un riferimento che pesa.

Di sicuro Carlos vuole lasciare buoni ricordi, anche per non precludersi nulla. Tanto meno un ritorno in rosso. «Lascio la Ferrari con buoni risultati e con un buon rapporto sia con Fred (il team principal Vasseur, ndr) che con Charles (Leclerc). Penso che abbiamo fatto una buona squadra, creato un buon rapporto con tutti gli ingegneri e i tifosi. Quindi la mia porta sarà sempre aperta per la Ferrari. Di sicuro per il futuro a breve-medio termine sono impegnato nella decisione che ho preso quest’anno, e non vedo l’ora di affrontare la sfida in Williams, ma mai dire mai, considerando che mi restano ancora cinque o dieci anni di carriera». Una prospettiva che potrebbe diventare più concreta con la conquista del titolo Costruttori. «Sarò un pilota Ferrari fino all’ultima curva dell’ultima gara - Abu Dhabi, in programma il 15 dicembre -. Non posso immaginare un regalo migliore per il team che la vittoria nel Mondiale. Farò di tutto insieme a Charles per cercare di portare a casa questo obiettivo. Ovviamente non siamo noi i favoriti, ma stiamo attraversando un buono stato di forma e abbiamo la serenità giusta per affrontare questa sfida».