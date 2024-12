Ferrari da Mondiale: "Siamo ancora vivi”. Leclerc: “Ad Abu Dhabi per la doppietta”

Torino - "Siamo ancora vivi" se la gode Fred Vasseur , mettendo a fuoco una Ferrari più in corsa di prima nel Mondiale Costruttori che venerdì e sabato sembrava un miraggio. "Siamo stati perfetti" esulta Charles Leclerc dopo aver trovato un secondo posto insperato ("prima del via avrei firmato per un risultato simile su questa pista") nel deserto del Qatar, per di più senz’acqua da bere. Adrenalinico al punto da andare contro la cabala e i pessimi ricordi rossi di Abu Dhabi sentenziando: "È l’anno giusto, quello delle prime volte". Come se il titolo che a Maranello manca da sedici anni in fondo fosse tale. Sicuramente il suo primo. E l’ultimo per Carlos Sainz , frustrato da una catena di errori (della Fia e altrui) e sfortune che lo fanno collaborare poco (6°) al bottino ma comunque molto più del “voglio ma non posso” e finanche sbruffone Lando Norris , il quale non vedendo le bandiere gialle per lo specchietto perso nel rettilineo dalla Williams di Albon (che una volta distrutto da Bottas costa la foratura allo spagnolo e al suo “sostituto” Hamilton ) si becca una durissima penalità, trasformando un possibile e quasi definito +41 sulla Ferrari in un +21 che apre tutt’altri orizzonti nell’ultima gara, in programma domenica a Yas Marina.

Lo zampino di Max

Anche se alla McLaren basterà un terzo e quarto posto anche in caso di doppietta Ferrari. Pensare che a oltre tre quarti di gara il team papaya, sconfitto proprio da quello rosso in quel 2008 e a sua volta in attesa di un titolo Costruttori come Godot (dal 1998), era nella posizione di aver praticamente chiuso i conti (+41) con Norris 2° e Piastri 3° davanti alle Ferrari, ma al 45° giro i 10 secondi con stop&go in pit lane affibbiati all’inglese dopo che Leclerc aveva beffato di strategia ai cambi gomme l’australiano hanno ribaltato tutto, con +9 di giornata che porta Maranello a un -21 che ha tutt’altro sapore. Il tutto con il pesantissimo zampino di un Max Verstappen in formato cannibale (9° successo stagionale) e guastafeste per l’ormai ex amico Norris e la McLaren, come se (a parte l’istinto feroce di inseguire sempre e comunque la vittoria) preferisse dare un altro colpo da ko a una squadra che per tutti ha la macchina migliore ma non raccoglie. Pensando già al prossimo anno, magari contando (come il suo mentore Marko) nel fatto che Leclerc e Hamilton si ruberanno i punti tra loro in Casa Rossa. L’olandese fresco quattro volte campione non solo trionfa (togliendo punti al team papaya), ma denuncia anche l’errore di Norris, innescando il processo e la sentenza della Fia.

"Il regolamento sia chiaro"

"Il regolamento parla chiaro: la penalità a Norris è quella e non si può discutere. Certo, sarebbe stato meglio una Virtual Safety Car per ripulire la pista, peccato per Carlos" chiude ogni discussione sull’improvvisa severità del nuovo direttore gara Rui Marques il team principal Vasseur, guardando subito ad Abu Dhabi. «Tutto è possibile. Sulla carta è una pista migliore per noi e con Max in corsa e la Mercedes che ha il passo non puoi mai sapere quale potrà essere l’esito della gara. Spingeremo come matti fino all’ultimo giro e vedremo». La spinta di Losail è forte, basta guardare e sentire i piloti, mai così carichi. Specie Leclerc, che a pochi giorni dalla dura protesta contro Sainz per avergli “rubato” punti preziosi nella lotta al secondo posto nel Mondiale piloti, si trova a -8 da Norris e quindi con un doppio obiettivo alla portata: personale e di squadra. "Siamo tutti vicini, la battaglia sarà serrata ma emozionante. Noi daremo tutto per vincere e fare doppietta" assicura il monegasco, che cancella subito i brutti ricordi del 2010, quando all’ultima gara di Abu Dhabi un Mondiale (piloti) che sembrava già vinto con l’atteso messia rosso Fernando Alonso fu buttata da una sciagurata scelta del muretto, la sliding door che aprì il primo ciclo d’oro Red Bull con Sebastian Vettel. "La Ferrati non ha mai vinto a Yas Marina? Credo che questo sia un bel segno. A Monaco non avevo mai vinto e quest’anno ci sono riuscito quest’anno, spero che sia anche quello della prima volta ad Abu Dhabi". Dove Sainz farà di tutto per salutare Maranello (già il lunedì salirà sulla Williams) con qualcosa di molto sostanzioso. "Mi è successo di tutto, grazie a Dio non a Charles - afferma lo spagnolo -. Questo ci permette di andare ad Abu Dhabi a lottare, a prenderci il titolo. Ovviamente avremo bisogno di una gara particolare, con noi che prenderemo un sacco di punti e la McLaren pochi, ma ci proveremo e siamo in una buona posizione".