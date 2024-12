Sainz, addio Ferrari: “Grato per questi anni, penso di aver dimostrato tutto”

ABU DHABI (Emirati Arabi) - Secondo e terzo posto per la Ferrari nel'ultimo gran premio di Abu Dhabi con Carlos Sainz a precedere un grande Charles Leclerc in rimonta. La vittoria di Lando Norris però ha regalato il titolo costruttori alla McLaren per soli 14 punti sulle rosse, l'amarezza del monegasco nell'intervista del parco chiuso: "Con Sainz ci siamo spinti a vicenda, speravamo di poter concludere questo percorso insieme con la vittoria del campionato costruttori. Sapevo di dover essere molto aggressivo, prendendomi tanti rischi nel primo giro per poter essere in una buona posizione nel resto della gara. Partivamo purtroppo troppo indietro per poter fare di più, ma abbiamo dato il massimo. La penalità arrivata venerdì è stata un colpo duro da subire, un vero peccato.Nella prima parte della stagione non siamo mai stati in lotta per il campionato costruttori, mentre nella seconda metà abbiamo spinto tanto e siamo migliorati molto arrivando a giocarci fino all'ultimo questo titolo costruttori".

Sainz: "2° posto il massimo oggi"

"Ovviamente ci sono sensazioni contrastanti: il 2° posto era il massimo, guardando il passo di Lando e della McLaren. Io ho dato tutto, specialmente nel primo stint sembrava che potessimo tenere il loro passo. Ma poi con le hard avevano quei due decimi di vantaggio che abbiamo visto per tutto il weekend che li teneva fuori dalla nostra portata. Congratulazioni alla McLaren, sono stati solidissimi per almeno due terzi di campionato - aggiunge - Noi possiamo essere fieri dell’impegno che ci abbiamo messo e del campionato che abbiamo fatto. Il giro di rientro è stato emozionante: sono grato di aver fatto parte di questo team per quattro anni".

Vasseur: "Stagione molto positiva, un po' di frustrazione"

Intervistato da Sky Sport nel post-gara il team principal della Ferrari Fred Vasseur ha commentato: "Sono felice al termine di una stagione sicuramente positiva, in cui abbiamo conquistato cinquanta punti in più rispetto allo scorso anno, anche se resta un po' di frustrazione per come si è concluso il campionato. Abbiamo fatto il massimo che potevamo, concludendo non lontani dalla McLaren, ma non è in questa gara che abbiamo perso il titolo. Dobbiamo essere soddisfatti dei tanti miglioramenti fatti nel corso dell'anno, ma il risultato finale ci rende delusi visto quanto vicini siamo stati a conseguirlo - aggiunge - L'anno scorso abbiamo fatto una buona stagione, mentre quest'anno siamo stati migliori. Dovremo concentrarci molto su di noi e sul tanto margine di miglioramento. Sono fiero del lavoro fatto negli ultimi mesi, a Maranello così come in pista. La capacità di reazione del team è stata incredibile, una situazione in cui abbiamo visto un grande lavoro di squadra, nonostante episodi negativi dopo i quali siamo tornati più forti. Nel complesso sono felice al termine di una stagione molto positiva, con cinquanta punti in più rispetto all'anno passato, anche se resta un po' di frustrazione per come si è concluso il campionato".