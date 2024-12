Vasseur: “La nuova Ferrari ha tutto per vincere. Leclerc è cresciuto, Hamilton..."

"Spento Lewis? Non ho dubbi a riguardo. Sulla questione dell’ambiente penso che non dobbiamo copiare la Mercedes, ma dobbiamo trovare un nostro modo di relazionarci con lui. Sinceramente non credo sia un problema".

Lo sarà saltare sulla Ferrari senza tanti test.

"Abbiamo davanti pochissimo tempo, con la possibilità di farlo girare a gennaio con un’auto vecchia (almeno di due anni come la SF-75) per fargli capire il dna Ferrari e le nostre procedure, e dopo le presentazioni avremo solo tre giorni di test ufficiali in Bahrain. Una sfida, ma Lewis non è un rookie. Non ho alcun dubbio che si adatterà in fretta. Per fortuna abbiamo il simulatore con il quale prenderà confidenza e gli stiamo già preparando il volante".

Come gestirà Hamilton-Leclerc?

"È una sfida in ogni squadra, ma zero preoccupazione. Fa parte della performance. È stato così anche tra Charles e Carlos. Abbiamo avuto quale 'momento', ma alla fine a beneficiare di una lotta in casa e di un corretto spirito di emulazione sono tutti: piloti, auto, team. La concorrenza aumenta la prestazione. L’importante è lottare per il primo e secondo posto e non per il 19° e 20°…".

La sua filosofia è avere un n.1 o due piloti sullo stesso livello?

"Per il titolo Costruttori serve avere due piloti all’altezza che portino entrambi tanti punti e lottino per le vittorie, anche tra loro. e anche per il Mondiale piloti è meglio avere due piloti che lottino per le prime posizioni".

Come giudica Leclerc?

"Charles quest’anno è migliorato molto nella gestione e non solo delle gomme. Parlo della gara, dell’approccio al weekend. Ha finito la stagione in modo migliore di quanto l’abbia iniziata, quindi è sulla strada giusta".