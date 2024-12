"Lewis Hamilton sta studiando l’italiano e... Leclerc"

«L’italiano? In realtà il 90% dei meeting si svolgono in inglese, ma giusto impararlo per avere un rapporto migliore con i meccanici nel box . Diciamo che glielo insegnerò io... Ma soprattutto a fare attenzione con la pasta...». Fred Vasseur pochi giorni fa scherzava sull’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari , anche per smorzare la tensione sempre più crescente d’un conto alla rovescia che ormai è arrivato a -9. Dal 1° gennaio il più vincente della storia della F1 sarà ufficialmente un pilota rosso, pronto ad adattarsi a volante e procedure Ferrari sul simulatore e a salire sulla SF-75 a Fiorano appena il meteo lo consentirà. Difficile che avvenga prima di compiere 40 anni, sabato 7, anche perché (per regolamento Fia) la fabbrica deve essere chiusa fino al 3.

Le lezioni

La questione della lingua però non è un dettaglio che può essere trascurato, tanto meno da un campione celebre (e anche per questo voluto a Maranello) proprio per la maniacale cura dei dettagli. «Già nel 2004, quand’era con me nelle EuroSeries di F3 e poi in GP2 passava ore a scegliere i vestiti e chiedeva, chiedeva. Anzi, era già uno che voleva. Essere pronto e ascoltato» racconta sempre Vasseur. E che Hamilton sia già “sul pezzo” anche nell’italiano lo svela Stefano Domenicali. «Lewis si sta anche impegnando per imparare a parlare la nostra lingue e capire come integrarsi al meglio nella nostra cultura - racconta l’ex team principal Ferrari e ora presidente della Formula 1 -. Gli ho detto che è molto importante che lo faccia. E poi c’è questa bella sfida con Charles… Per ora si vogliono tanto bene e spero che sia così anche a fine anno».

Una battuta fatta col sorriso davanti alle telecamere di Sky alla consegna dei Caschi d’Oro Autosprint, ma che è tale fino a un certo punto. Tutti conoscono la storia delle convivenze di Hamilton con altri campioni, da Fernando Alonso alla McLaren a Nico Rosberg alla Mercedes. E sicuramente il prossimo in Ferrari sarà un altro Dream Team dal grande potenziale di risultati ma anche di elevate temperature all’interno del box. Non a caso Christian Horner, team principal Red Bull, anche recentemente ha affermato: «Lewis e Charles si toglieranno punti tra loro».

Charles su Lewis

Ovvio che ogni domanda anche a Leclerc graviti su Hamilton. E che in questo momento il monegasco lo accolga con le migliori intenzioni. «Sono emozionato come tutti nel team - dice Charles in un’intervista all’inglese Telegraph -. La Ferrari è di per sé molto grande e, ovviamente, l’ingresso di una leggenda della F1 come Lewis porterà ancora più riflettori sulla squadra che ha già, probabilmente, più riflettori di tutti nel paddock. Da parte mia, però, la cosa migliore che posso fare è concentrarmi sul mio lavoro e cercare di fare del mio meglio. Come ho detto, ho molto rispetto per Lewis e so che non sarà facile confrontarmi con lui, ma sono molto motivato proprio per questo motivo». Sapendo che non sarà una passeggiata. «Non ho alcun dubbio sul fatto che mi troverò di fronte al miglior Hamilton e che sarà una sfida estremamente impegnativa. È ancora un pilota eccezionale, anche se è stata una stagione difficile per la Mercedes come squadra. Penso che abbiano avuto problemi con la macchina. Questo ovviamente non aiuta i piloti e rende tutto molto, molto difficile. La fiducia è tutto in Formula 1 Ma credo che la motivazione che riceverà Lewis entrando in una squadra come la Ferrari sarà pazzesca».