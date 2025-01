Ferrari, Hamilton non vede l'ora: il toccante messaggio

Prossimo a compiere 40 anni il 7 gennaio, Lewis Hamilton pensa già alla stagione al volante della Ferrari . Il sette volte campione del mondo, si è congedato definitivamente con la Mercedes dopo 9 anni e 6 titoli mondiali che si aggiungono a quello vinto con la McLaren. Il pilota inglese ha preso ufficialmente il posto a Carlos Sainz nella scuderia di Maranello, dove ha raggiunto il nuovo compagno Charles Leclerc . Hamilton ha così condiviso sul proprio profilo LinkedIn un messaggio in cui si è detto emozionato per la nuova avventura con la Rossa.

Il messaggio di Hamilton

Queste le parole del pilota: "Non potrei essere più entusiasta dell'anno che ci aspetta. Nel passare alla Scuderia Ferrari, c'è molto su cui riflettere. A tutti coloro che stanno valutando la loro prossima mossa nel 2025 abbracciate il cambiamento. Che stiate cambiando settore, imparando una nuova abilità o semplicemente affrontando nuove sfide, ricordate che reinventarsi è potente. La vostra prossima opportunità è sempre a portata di mano. Ecco il 2025: un anno in cui abbracciare nuove opportunità, rimanere affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamo in modo che sia un anno da ricordare. Andiamo".