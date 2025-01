Hamilton, emozione al volante Ferrari: "Uno dei momenti più belli della mia vita"

Tra i primi scatti con la tuta rossa, un migliaio di tifosi fuori da Maranello e un'attesa sempre crescente, è arrivato il giorno del debutto di Lewis Hamilton alla guida della Ferrari. E' in una nebbiosa e gelida mattinata di Fiorano (come accadde nel novembre '95 anche a Schumacher) che il sette volte campione del mondo ha svolto i suoi primi trenta giri (per un totale di 89 chilometri) alla guida della SF-23. "Fin qui nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte prime volte: il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato. Non ero sicuro di quante altre prime speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monoposto Ferrari è stato uno dei momenti più belli della mia vita". Così Hamilton ha raccontato l'emozione dell'esordio in pista a Fiorano.