Ferrari SF25 e nuova livrea a Londra: Hamilton-Leclerc pronti per la nuova sfida!

Hamilton: "Mi sento pieno di vita"

Una presentazione che arriva in un momento in cui la F1 è desiderosa di espandersi oltre il pubblico sportivo, con gare in città come Miami e Las Vegas, un film intitolato 'F1' con Brad Pitt in uscita a giugno e la continua popolarità della serie 'Drive To Survive' su Netflix. "Avere così tanti fan fuori dimostra che portiamo lo sport insieme lontano dalla pista. C'è molta eccitazione", ha detto martedì l'amministratore delegato della McLaren Zak Brown. I piloti hanno accolto con favore il nuovo show di lancio, anche se il due volte campione Fernando Alonso ha avvertito che potrebbe essere "un po' di distrazione" in un momento in cui piloti e team stanno perfezionando il loro approccio alla stagione. "Mi sento pieno di energia e di vita, per me è tutto nuovo ed entusiasmante alla Ferrari", ha detto Lewis Hamilton in occasione della presentazione della Ferrari.