Hamilton-Leclerc in pista con la SF-25: Ferrari show a Fiorano, c’è anche Elkann

Cresce l'attesa per il ritorno in pista della Ferrari. La SF-25 è stata presentata martedì 18 Londra, in occasione dell'evento celebrativo dei 75 anni della Formula 1, che ha visto le 10 scuderie presentare le livree ufficiali della prossima stagione. Per la Rossa, presenti il team principal Frederic Vasseur e i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La nuova monoposto di Maranello, ora in tonalità rosso scuro con una ben visibile banda bianca laterale, è stata accolta con un boato dai tantissimi appassionati accorsi alla presentazione. Per il monegasco si tratta della settima vettura da quando corre per la Ferrari: "La mia parola è onore. Onore di far parte di questo team. Sto vivendo un sogno ed è un onore correre per questa scuderia", ha dichiarato per l'occasione. Così invece l'ex pilota Mercedes: "La mia parola per la stagione 2025 è 'rigenerante'. Perché è rigenerante tutto questo per me". Il sipario sulla stagione si è poi alzato mercoledì 19 sul circuito di Fiorano, dove il sette volte campione del mondo ha svolto i primi test sulla SF-25. Il britannico è stato poi seguito in pista dal proprio compagno di squadra. Entrambi i piloti hanno raggiunto i tanti sostenitori concedendo foto e autografi. Ai test ha preso parte anche il presidente Ferrari John Elkann, che ha raggiunto il circuito in elicottero. Nel mentre, Vasseur è stato invitato a fare il punto sulla preparazione al prossimo mondiale.