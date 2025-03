"Non so neanche che tasti premere": Hamilton, allarme Ferrari in Australia

Dopo la delusione nelle qualifiche del primo Gp della stagione che si sta disputando in Australia (Leclerc settimo e Hamilton ottavo), il pilota britannico è stato colto di sorpresa dalla pioggia e quindi dalla possibilità di dover correre su una pista bagnata. Il fatto è che l'assetto da bagnato, almeno quello della Ferrari, ancora non è chiaroad Hamilton. Il britannico sette volte campione del mondo non ha mai guidato la SF-25 sul bagnato: "Cavolo, non ho mai guidato la macchina sul bagnato. Non so nemmeno quali pulsanti dovrò premere domani, quindi sarà una novità. Stiamo usando i freni Brembo, che non uso da molto, molto tempo. Quindi non so come si comportano i freni Brembo sul bagnato o quali impostazioni dovremo usare con questa macchina", ha aggiunto Hamilton.