“In Ferrari per il tour d’addio”: Hamilton, il flop dell’esordio scatena i tabloid

MELBOURNE (Australia) - Non c'è tempo per rimuginare s ulla deludente gara delle Ferrari a Melbourne , questo weekend F1 di nuovo in scena con il Gran Premio della Cina che vedrà anche la prima sprint race stagionale. Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiamati al riscatto specie l'inglese già finito nel mirino della critica partire dal Daily Mail secondo cui: "l'avventura di Lewis Hamilton in Ferrari ha già il sapore di un tour d'addio. È determinato a godersi il viaggio, anche se dovesse essere accidentato come in questo fine settimana. Ha concluso decimo su quattordici sopravvissuti a questa gara piovosa e ha ammesso di aver avuto poca fiducia in se stesso e ha interagito con il suo nuovo ingegnere di gara Riccardo Adami come se non si fossero mai incontrati". Il Sun invece mette in risalto la furia di Hamilton alla radio nel finale concitato mentre parla proprio con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami dopo aver perso diverse posizioni.

Arnoux: "Ferrari ancora non competitiva"

René Arnoux, ex pilota della Ferrari dal 1983 al 1985, ospite a Rai Radio 1 ha commentato così la prima delle rosse: "Sul piano della competitività ancora non ci siamo, sia sull'asciutto che sul bagnato. Hanno fatto una nuova sospensione, ma non sono riusciti a trovare il giusto assetto su questo tipo di tracciato: sia Hamilton che Leclerc si sono ritrovati con una macchina molto difficile da guidare. Mi è sembrato che ci fosse più acqua per i due ferraristi rispetto a tutti gli altri, non riuscivano a toccare l'acceleratore, si mettevano di traverso. Capisco la delusione di Hamilton, non può essere soddisfatto dopo questa prima gara. Non so chi abbia deciso la strategia di Leclerc, è entrato ai box con un giro di ritardo ed è costato molto caro".

Su Hamilton: "È sempre difficile cambiare squadra -spiega Arnoux - perché non c'è più la possibilità di fare dei test privati, a parte per due-tre giorni tre volte l'anno. Vuol dire che Hamilton è arrivato a Melbourne senza conoscere veramente la macchina, in più l'ha scoperta in condizioni molto delicate con la pista bagnata. Dopo ieri ha perso un po' di entusiasmo e lo capisco. Bisogna aspettare 4-5 gran premi e vedere se la macchina è veramente competitiva".