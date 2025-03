Hamilton: "Ferrari, cambiando siamo peggiorati". Vasseur: "Non lo capisco"

Ferrari ancora fuori dal podio. Al Gran Premio di Shanghai, le monoposto di Leclerc e Hamilton chiudono rispettivamente in quinta e sesta posizione , con la McLaren di Piastri a tagliare per primo il traguardo davanti al compagno Norris e alla Mercedes di Russell : quarto posto per il campione del mondo in carica Verstappen . Il sette volte iridato ridimensiona dunque le aspettative dopo aver portato in dote alla Rossa la prima sprint race nella storia di Maranello , che aveva aumentato le speranze circa il riscatto dopo il deludente esordio a Melbourne (almeno fino alle qualifiche dove i piloti non sono andati oltre la terza fila). Il calendario del mondiale prevede ora il Gp di Suzuka: gara in programma il 6 aprile alle ore 7 italiane.

Leclerc: "Tutto difficile da gestire"

Queste le parole del monegasco:"Sono deluso perchè è stato tutto difficile da gestire - ha dichiarato ai microfoni Sky - mentre la vittoria era alla nostra portata perchè il passo era buono. All'inizio non è colpa di nessuno, io non volevo sorpassare e lui era nell'angolo morto dello specchietto e ci siamo toccati. Ma per fortuna non è stata la fine della gara. Abbiamo avuto un buon passo e una buona gestione gomme, la Mercedes era difficile da superare nella curva 12 dove noi siamo andati in difficoltà, visto che per Verstappen non è stato difficile superarmi. E' così ci siamo presi i punti disponibili oggi e guardiamo avanti. Oggi il passo era davvero buono, non abbiamo visto il vero passo della macchina. Mi sentivo più a mio agio avendo fatto dei cambiamento. Questa non è una delle piste che mi piacciono, avevo fiducia ma col danno era difficile fare meglio".

Hamilton: "Scesi di parecchio"

Così invece l'ex Mercedes:"Non sono deluso. Ci abbiamo provato e sono contento che abbiamo fatto qualcosa di diverso, comunque faticavo in termini di prestazione. Avevamo una macchina buona nella sprint, abbiamo fatto dei cambiamenti per migliorare e invece siamo peggiorati in tutto sia in qualifica e ancora peggio in gara. Purtroppo era molto dura tenere il passo di chi sta davanti, abbiamo tanto da imparare. Nel finale andavo molto forte, ma Verstappen faceva il stessi tempi per cui è un peccato. Abbiamo fatto altri cambiamenti, ma non abbiamo alzato la vettura in modo enorme. Ma mettendo insieme tutte le cose è andata peggio, Leclerc ha testato alcune cose in Bahrain che io non avevo testato e così entrambi abbiamo seguito quella strada che non è andata in maniera positiva",