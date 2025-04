Hamilton, fiducia nella Ferrari: “Direzione giusta, abbiamo il potenziale"

Leclerc: "In Australia scelte sbagliate. Dobbiamo migliorare"

Ha parlato anche Charles Leclerc che, ai giornalisti nella conferenza stampa FIA al circuito di Suzuka, si è detto fiducioso in vista del terzo appuntamento stagionale: "L'avvio di campionato non è stato ideale ma il valore della nostra vettura è certamente superiore a quanto abbiamo mostrato finora", le parole del monegasco riportate dal sito Ferrari.. Leclerc ha poi analizzato le prime due gare della stagione: "In Australia abbiamo sbagliato diverse cose e abbiamo pagato il prezzo delle nostre scelte. In Cina invece siamo partiti molto bene al venerdì - ha detto - specie con Lewis, che è stato bravissimo in qualifica e poi al sabato nella Sprint ha capitalizzato il fatto di partire davanti per conquistare una comoda vittoria. Nel pomeriggio poi i nostri rivali hanno rifinito la messa a punto delle loro vetture e così ci siamo ritrovati in terza fila in qualifica. In questa Formula 1, in cui i valori sono molto ravvicinati, partire in mezzo al gruppo anziché tra i primi fa sì che, anche se hai un buon passo, tu non lo riesca a mostrare. Per questo non siamo stati in grado di lottare per il podio".