Leclerc, ancora amarezza Ferrari: "Dare tutto e arrivare quarto non mi fa sorridere"  

SAKHIR (Bahrein) - Charles Leclerc ha chiuso al 4° posto anche nel gran premio del Bahrein dopo la solita gara generosa, le sue parole nel post gara: "La strategia era quella che volevamo fare dall'inizio. Io avevo una visione diversa della gara, la cosa giusta era fare due stop perché con la soft non facevamo quello che ha fatto Russell. Per noi oggi era il miglior risultato possibile. Mi sono trovato abbastanza bene fin quando non mi sono trovato dietro a George, ho subito il surriscaldamento delle gomme. Spero di poter lottare per il podio. È veramente deludente quando dai tutto e finisci quarto. Abbiamo fatto il massimo, ma non è ancora abbastanza".

Vasseur: "Non so se è il meglio che potessimo fare"

Il team principal Ferrari Fred Vasseur: "Le Mercedes sono state molto aggressive, anche un po' a sorpresa. La safety car è uscita proprio nel momento in cui eravamo più veloci. Se il passo fosse rimasto così, avremmo potuto allungare un po' di più e poi montare le soft. Montarle a 23 giri dal termine era veramente audace. Non so se la nostra sia stata una strategia aggressiva, quando c'é un incidente di quel tipo sono gli episodi ad essere determinanti. Se il degrado non è così grande si possono scegliere le soft alla fine - aggiunge - Non so se è il meglio che potessimo fare. Abbiamo deciso di allungare il primo stint per avere le gomme più fresche dopo, ma poi la safety car ci ha impedito di avere questo vantaggio. La McLaren è un passo avanti, al secondo stint noi eravamo lì ma sulla gomma media hanno almeno due o tre decimi in più. Al momento siamo nel gruppo con Red Bull e Mercedes. Capisco la frustrazione di Hamilton perché dalle libere 1 fino al Q2 ha fatto un ottimo lavoro. Partire dal nono posto è un handicap, ma ha fatto una buona rimonta".