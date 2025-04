Una Ferrari bipolare: si aggrappa al Wec e al leone Leclerc

Non c’è bisogno di una laurea in psichiatria per dire che la Ferrari soffre di disturbo bipolare. Dove il disturbo si vive in primis a Maranello, perché i trionfi seriali nell’Endurance, con la Pasqua perfetta di Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi, dominatori della 6 Ore di Imola (la Rossa in casa non vinceva da 52 anni: la 1.000 km di Monza del 1973 con Redman e Ickx sulla 312 PB) e leader del Mondiale Enduranc