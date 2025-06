"Un giorno saprete tutto...": Hamilton, la frase sulla Ferrari preoccupa

Lewis Hamilton promette: "Che si tratti di errori di squadra, di problemi con la macchina oppure di errori dei piloti, saprete tutto". Parole con cui il pilota classe 1985 intende fare luce sul rendimento stagionale della Ferrari, ben al di sotto delle aspettative di scuderia e tifosi che nel nuovo tandem avevano sperato - per il diciottesimo anno consecutivo - di poter lottare nuovamente per il titolo piloti. Eppure, il 7 volte campione del mondo non ha restituito niente più che piazzamenti deludenti e dichiarazioni tanto realistiche quanto sconsolanti sulle prestazioni della Rossa.

Dalla Ferrari "inguidabile" alla marmotta

Così dopo il sesto posto al Gp di Montreal: "Ci sono tante cose che vorrei dire ma non posso". Così invece riferendosi alla monoposto di Maranello: "È come una persona che non sa ballare", rilanciando l'eco di quanto già dichiarato in Spagna, dove aveva giudicato la vettura "inguidabile". Il britannico punta ora a migliorare la prestazione in Canada, ritenuta "migliore delle precedenti" ma condizionata dall'impatto con la marmotta che gli ha provocato un forte dispiacere: "la prestazione in qualifica è migliorata, poi in gara ho avuto il problema che conoscete". L'agenda della Rossa mette in programma il weekend austriaco con gara in programma alle ore 15 di domenica 29 presso il Red Bull Ring di Spielberg.