Ferrari, Hamilton cambia power unit: a Spa partirà dalla pit lane

Lewis Hamilton partirà dalla pit lane nel Gp del Belgio di Formula 1 , al via alle 15 sul circuito di Spa. Il team ha ritenuto di dover intervenire sulla SF-25 del britannico, sedicesimo nelle qualifiche di ieri, sostituendo la power unit e cambiando anche l'assetto in vista di una gara bagnata. Una scelta che in base alle norme Fia retrocede automaticamente il pilota in fondo allo schieramento, fuori dalla griglia.

Gp Belgio: pit lane affollata

La stessa scelta di intervenire sulle monposto è stata adottata al momento dalla Mercedes per Kimi Antonelli (18/o in griglia), dalla Aston Martin per Fernando Alonso (19/o) e anche dalla Williams per Carlos Sainz (15/o). La pit lane sarà piuttosto affollata. Le condizioni meteo dopo la pioggia battente della mattina - che ha causato un doppio stop alla gara della Formula 2 - sembrano in miglioramento ma la pista è ancora bagnata.