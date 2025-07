Vasseur, la Ferrari ha deciso: il futuro è suo, ufficiale il rinnovo! "Costruiamo su queste basi"

Ferrari ha annunciato l'estensione, con un contratto pluriennale, dell'accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari HP per le prossime stagioni di Formula 1. Lo rende noto Ferrari, specificando che il rinnovo del contratto di Vasseur "riflette la nostra determinazione a costruire sulle basi gettate finora". La capacità di Vasseur "di guidare sotto pressione, di abbracciare l'innovazione e di perseguire la performance è pienamente in linea con i valori e le ambizioni a lungo termine della Ferrari", prosegue la nota."Oggi vogliamo riconoscere ciò che è stato costruito e impegnarci per ciò che ancora deve essere realizzato. Questo riflette la nostra fiducia nella leadership di Fred, una fiducia radicata in ambizioni condivise, aspettative reciproche e chiare responsabilità". Queste le parole del team principal della Rossa: "Sono grato alla Ferrari per la fiducia che continua a riporre in me. Questo rinnovo non è solo una conferma, ma una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo. Negli ultimi 30 mesi abbiamo gettato delle basi solide e ora dobbiamo costruire con costanza e determinazione. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti impegnati al massimo per soddisfare queste aspettative e a compiere insieme il prossimo passo in avanti", ha dichiarato Vasseur.