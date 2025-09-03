Ferrari, l'omaggio a Niki Lauda per il gp di Monza

La scuderia di Maranello ha deciso questo nuovo look in ricordo del Gp d'Italia del 7 settembre 1975, quando a vincere di fronte a una folla di tifosi fu la Ferrari di Clay Regazzoni, e Lauda giunse terzo: un risultato che sanci' il ritorno al vertice della scuderia, sia nel mondiale piloti sia in quello costruttori, dopo 11 anni. Al termine di quella stagione Lauda avrebbe poi vinto il primo con la Rossa il primo dei suoi tre Mondiali. Della monoposto del 1975, sottolinea la scuderia di Maranello in una nota, rimane iconica anche la livrea, che per l'occasione rivivrà sulle monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton grazie al nuovo sistema di wrapping creato in collaborazione con il title partner HP che ha debuttato con la carrozzeria speciale sfoggiata al Gran Premio di Miami. La nuova tecnologia permette di modificare il disegno della vettura in maniera significativa, grazie a una pellicola in PVC riciclabile più resistente alle alte temperature che si sviluppano sulle monoposto di Formula 1. Oltre al rosso e al bianco, l'ala posteriore sarà color argento metallizzato, a ricordare l'alluminio che veniva utilizzato allora, prima che in Formula 1 arrivasse la fibra di carbonio. Il cofano che copre la power unit della SF-25 sarà ovviamente bianco, come quello della vettura di Lauda, e anche le ruote avranno un disegno ispirato ai cerchioni dell'epoca.