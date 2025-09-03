Ferrari, Leclerc carico per Monza: "Proveremo a ripetere il successo del 2024"

Missione riscatto per la Ferrari, che dopo il disastro in Olanda è chiamata a non deludere ancora i tifosi della Rossa, attesi sull'asfalto di Monza all'appuntamento valido per il 16º appuntamento del mondiale in progamma alle ore 15 di domenica 7 settembre. A promettere un Gran Premio "speciale" è il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, tormentato da una stagione ben al di sotto delle aspettative: "Darò tutto", promette il britannico, che all'Autodromo sconterà una penalità di cinque posizioni. "L'atmosfera è davvero incredibile, qua è il meglio, adoro essere qui. I tifosi qua sono così speciali. Il mio primo gran premio da pilota Ferrari a Monza sarà sicuramente speciale".