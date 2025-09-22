Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Ferrari, non riesce nulla: a Baku sei miseri punti e liti

Hamilton 8° e Leclerc 9° sbagliano pure lo scambio all'arrivo. Lewis: "Noi miglioriamo, ma gli altri portano aggiornamenti e vincono". Charles frustrato
Giorgio Pasini
1 min
ferrarileclerchamilton
Ferrari, non riesce nulla: a Baku sei miseri punti e liti© Getty Images

Lewis Hamilton che rallenta, frena sul traguardo, ma non riesce neppure a restituire come chiesto a Charles Leclerc una misera ottava posizione. E poi il monegasco, sceso dalla sua SF-25 finanche spompa per un problema alla power unit, costretto a passare mogio alle spalle dell’ex compagno di squadra esultante Carlos Sainz, che dopo aver dovuto ingoiare il taglio per far posto all’arrivo del sette volte campione del mondo e accontentarsi di una Williams, riesc

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte