Hamilton-Ferrari, primi bilanci: il bicchiere di Lewis è mezzo pieno

Il pilota inglese contesta la penalità che gli ha negato il primo podio con la Rossa, ma si mostra ottimista per il futuro: "Deluso da chi comanda, ci sono due pesi e due misure. Ma continuerò a provarci, mi sento in sintonia con macchina e ingegneri"

Giorgio Pasini Pubblicato il 28 ottobre 2025, 14:23 1 min