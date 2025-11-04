Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

E se il sogno Ferrari fosse ancora giallo?

Dopo la Le Mans, Kubica tenta un altro colpaccio a -13 da Giovinazzi: "Non sento la rivalità con gli altri piloti rossi, ma il tifo degli italiani"
Giorgio Pasini
1 min
Formula 1ferrari
E se il sogno Ferrari fosse ancora giallo? © Getty Images

TORINO - La passione rossa può ancora tingersi di giallo. Giallo Modena, il colore degli inizi di Ferrari, per carità, ma pur sempre quando meno il secondo. Come in fondo Robert Kubica e il team AF Corse, la squadra clienti di Maranello che quest’anno ha già scritto la storia prendendosi la mitica 24 Ore di Le Mans e che ora può riportare a Maranello un titolo mondiale che manca dal 1972, quando si chiamava Superprototipi. Ora Wec. Non

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte