E se il sogno Ferrari fosse ancora giallo?

TORINO - La passione rossa può ancora tingersi di giallo. Giallo Modena, il colore degli inizi di Ferrari, per carità, ma pur sempre quando meno il secondo. Come in fondo Robert Kubica e il team AF Corse, la squadra clienti di Maranello che quest’anno ha già scritto la storia prendendosi la mitica 24 Ore di Le Mans e che ora può riportare a Maranello un titolo mondiale che manca dal 1972, quando si chiamava Superprototipi. Ora Wec. Non