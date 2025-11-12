Ferrari, Leclerc ed Hamilton ubbidiscono dopo le dure critiche di Elkann. Ma Lewis è un caso

Ubbidisco. La reazione di Charles Leclerc e Lewis Hamilton alla durissima e direttissima critica rivolta ai piloti Ferrari da John Elkann, che lunedì in occasione della presentazione della collaborazione tra Stellantis e le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 li ha definiti "non all’altezza" e invitati a "concentrarsi a guidare e parlare meno", è stata immediata. E pubblica, sui social quindi. Foto e dichiarazioni che li vedono adeguarsi al diktat presidenziale, con dei distinguo che dimostrano quanto la vera mira della presa di posizione del capo di Maranello sia rivolta (non ce n’era molto bisogno di spiegarlo) soprattutto al sette volte campione del mondo, che ancora domenica in Brasile (dopo il ritiro, culmine dell’ennesimo weekend no) ha espresso tutta la sua delusione: "Guidare per la Ferrari è un sogno, ma ora sto vivendo un incubo". Il monegasco, che nonostante la frustrazione di mesi (anni, diciamolo) di delusioni ha continuato a spingere (e ottenere podi) e a dichiarare amore per Maranello, ha usato (volutamente) la parola “unità” predicata da Elkann, corredando le sue parole con foto di lui abbracciato a Fred Vasseur e del logo Ferrari sulla sua tuta rossa. "Un weekend molto difficile a San Paolo - ha scritto Leclerc -. È deludente tornare a casa senza aver conquistato quasi nessun punto per la squadra in un momento cruciale della stagione, in cui si lotta per il secondo posto nel campionato costruttori. Da ora in poi sarà tutta una salita ed è chiaro che solo l’unità potrà aiutarci a ribaltare la situazione nelle ultime tre gare. Daremo il massimo, come sempre".