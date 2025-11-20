Hamilton replica a Elkann: "Penso alla Ferrari pure quando dormo". Leclerc: "Uso le sue parole come…"

"Le parole di Elkann ? Con John ci conosciamo da tanto tempo, i rapporti sono buonissimi e le comunicazioni sono continue". A dirlo è Charles Leclerc , prossimo a scendere in pista a Las Vegas nel Gran Premio valido per il 22º nonché terzultimo appuntamento del campionato : gara in programma alle ore 5 am italiane di domenica 23. "Ci siamo sentiti come dopo ogni GP e ha spiegato quello che era l'intento positivo di quella intervista e del messaggio che voleva mandare", ha dichiarato il pilota Ferrari rispondendo alle parole del presidente della Rossa, che aveva invitato i piloti a concentrarsi sul proprio lavoro ("I piloti pensino a concentrarsi a guidare e parlare meno"). E ancora: "Lui ama la Ferrari come me e come quelli che lavorano per il team. Le sue parole le uso come motivazione e non vedo l'ora di essere in pista", ha concluso il monegasco. Anche il compagno di scuderia Lewis Hamilton è stato invitato a rispondere sulle dichiarazioni di Elkann.

Hamilton: "Guido anche mentre dormo"

Queste le parole del 7 volte campione del mondo: "Pensare a pilotare? Mi sveglio pensandoci, vado a dormire pensandoci, e ci penso mentre dormo. Semmai, devo concentrarmi sul riuscire a staccare la spina di più. So quali sono le intenzioni di John. Ci sentiamo più volte a settimana. Si tratta di unire la squadra e siamo tutti davvero uniti. È stato un anno davvero intenso. Credo sia stato l'anno più impegnativo che abbia mai avuto. Sono stato in fabbrica più di quanto credo di aver mai fatto in qualsiasi altra fabbrica prima". L'ex pilota Mercedes ha poi risposto sulla deludente stagione a Maranello, ritenendo che "c'è stato così tanto da fare e così tanto da imparare. È sicuramente dura quando lavoriamo tutti per qualcosa e poi ti arrendi. È come se stessimo scalando una montagna, poi arrivi al weekend e arretri di qualche passo o dieci. Poi devi risalire e riprovare la volta successiva. So che quando faremo le cose per bene, sarà fantastico, e credo davvero che sia quello che succederà".