Leclerc si è sposato, tutti i dettagli! Il matrimonio con Alessandra in...Ferrari

MONTE-CARLO (Principato di Monaco) - A pochi giorni dal semaforo verde del Mondiale 2026, Charles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux. La cerimonia, svoltasi nel Principato di Monaco, ha confermato le indiscrezioni che circolavano dallo scorso novembre. Le prime immagini dell'evento mostrano la coppia attraversare le strade monegasche a bordo di una vettura iconica della storia del Cavallino: una Ferrari 250 Testa Rossa. La scelta di un modello così prestigioso non ha solo celebrato l'unione privata, ma ha ribadito il profondo legame identitario tra il pilota e la scuderia di Maranello.