Leclerc si è sposato, tutti i dettagli! Il matrimonio con Alessandra in...Ferrari

La cerimonia intima è stata suggellata da una sfilata tra le strade del Principato a bordo di un mito del Cavallino
2 min

MONTE-CARLO (Principato di Monaco) - A pochi giorni dal semaforo verde del Mondiale 2026, Charles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux. La cerimonia, svoltasi nel Principato di Monaco, ha confermato le indiscrezioni che circolavano dallo scorso novembre. Le prime immagini dell'evento mostrano la coppia attraversare le strade monegasche a bordo di una vettura iconica della storia del Cavallino: una Ferrari 250 Testa Rossa. La scelta di un modello così prestigioso non ha solo celebrato l'unione privata, ma ha ribadito il profondo legame identitario tra il pilota e la scuderia di Maranello.

Mondiale al via

Il matrimonio si inserisce in un calendario agonistico estremamente serrato. Archiviati i test collettivi in Bahrain, Leclerc è ora atteso dal primo fine settimana di gara dell'anno, in programma a Melbourne dal 6 all'8 marzo. Il Gran Premio d'Australia segnerà il debutto ufficiale della nuova stagione, con il via della corsa fissato per le ore 05:00 (fuso orario italiano) di domenica 8 marzo. Per il pilota monegasco inizia così un capitolo inedito, in cui la stabilità personale farà da sfondo alle ambizioni mondiali della Ferrari in un campionato che si preannuncia tecnicamente molto impegnativo.

 

 

 

