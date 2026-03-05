Aston Martin "sedia elettrica": che flop Newey! Ferrari, Hamilton accende i motori: "Ho ancora fame"

"È bello rivedere tutti. È fantastico essere qui. Sono qui da 20 anni... ". Queste le parole di Lewis Hamilton, prossimo a iniziare il suo secondo anno al volante della Ferrari. Domenica 8 marzo in Australia, si disputerà infatti il Gp inaugurale del nuovo campionato, con Lando Norris a difendere il titolo conquistato all'ultima tappa del mondiale scorso e la Rossa chiamata a riscattare un'altra deludente stagione. Il tutto mentre scuderie e piloti dovranno adeguarsi al nuovo regolamento. "Direi che non è solo una questione di fiducia - ha dichiarato il 7 volte campione del mondo - . Abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test, e abbiamo imparato molto dall'anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e andando avanti con quelli positivi". E mentre resiste l'eco dei rimpianti (e delle polemiche) dello scorso campionato, l'ex pilota Mercedes ritiene di avere ritrovato se stesso e promette ai tifosi di essersi sbarazzato dell'Hamilton 2025 - promessa che si attende venga ora mantenuta in pista - : "Riscoprire me stesso è stato un fattore importante. Come ho detto in uno dei miei post, per un attimo ho perso di vista chi ero, e quella persona se n'è andata, quindi non la rivedrete più".
Hamilton: "L'obiettivo è vincere"
"Ci saranno sempre persone che dubitaranno di te, persone che cercheranno di bloccarti, ma non puoi mai smettere di lottare. Sono grato anche a chi ha dubitato e a chi ha cercato di buttarmi giù. Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni. L'obiettivo è vincere - ha ribadito ai microfoni Sky - . È per questo che stiamo lavorando. Ogni squadra lo fa, ma il nostro obiettivo è questo: sfruttare al massimo ogni opportunità, sperando di lottare nel gruppo di testa. Non lo sappiamo con certezza. La Mercedes è sembrata particolarmente veloce, e non sono sicuro che la Red Bull si sia completamente mostrata, quindi è davvero emozionante. Ma, in ogni caso, sento di avere un grande gruppo di persone alle spalle. Concentrato a testa bassa sul raggiungimento delle prestazioni e sul massimizzare ogni fine settimana".
Allarme Aston Martin, Stroll: "Come una sedia elettrica"
Pessime notizie in casa Aston Martin. Fernando Alonso e Lance Stroll potrebbero essere costretti a disputare solo una parte del Gp di Melbourne a causa di problemi alla vettura rilevati nel propulsore e che espongono i piloti al rischio di infortuni e incidenti. Così il direttore tecnico del team Adrien Newey spiega la natura del problema che ha allarmato scuderia e piloti: "Il propulsore è la fonte delle vibrazioni; le amplifica. ueste vibrazioni causano alcuni problemi di affidabilità che dobbiamo correggere. Ma il problema molto più grande è che queste vibrazioni alla fine vengono trasmesse alle dita del pilota. Fernando crede di non poter percorrere più di 25 giri consecutivi prima di rischiare danni permanenti ai nervi delle mani. Lance, d'altra parte, pensa di non poter percorrere più di 15 giri prima di raggiungere quella soglia. Dovremo quindi limitare drasticamente il numero di giri completati in gara finché non avremo identificato la fonte delle vibrazioni e migliorato la situazione alla radice. Non è doloroso e non è complicato controllare la macchina. L'adrenalina è sempre molto più forte di qualsiasi dolore. Se stessimo lottando per la vittoria, potremmo rimanere in macchina per tre ore". Questo invece il commento di Stroll, che senza troppe riserve si è detto preoccupato dalle condizioni della monoposto: "È come sedersi su una sedia elettrica. Non so come dare l'idea con un paragone: immagino che sedersi su una sedia elettrica e venire fulminati non sia cosi' lontano. È una vibrazione molto fastidiosa e fa male al motore, ma anche alle persone a bordo dell'auto".
