Aston Martin "sedia elettrica": che flop Newey! Ferrari, Hamilton accende i motori: "Ho ancora fame"

"È bello rivedere tutti. È fantastico essere qui. Sono qui da 20 anni... ". Queste le parole di Lewis Hamilton, prossimo a iniziare il suo secondo anno al volante della Ferrari. Domenica 8 marzo in Australia, si disputerà infatti il Gp inaugurale del nuovo campionato, con Lando Norris a difendere il titolo conquistato all'ultima tappa del mondiale scorso e la Rossa chiamata a riscattare un'altra deludente stagione. Il tutto mentre scuderie e piloti dovranno adeguarsi al nuovo regolamento. "Direi che non è solo una questione di fiducia - ha dichiarato il 7 volte campione del mondo - . Abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test, e abbiamo imparato molto dall'anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e andando avanti con quelli positivi". E mentre resiste l'eco dei rimpianti (e delle polemiche) dello scorso campionato, l'ex pilota Mercedes ritiene di avere ritrovato se stesso e promette ai tifosi di essersi sbarazzato dell'Hamilton 2025 - promessa che si attende venga ora mantenuta in pista - : "Riscoprire me stesso è stato un fattore importante. Come ho detto in uno dei miei post, per un attimo ho perso di vista chi ero, e quella persona se n'è andata, quindi non la rivedrete più".