Formula 1, Leclerc: "Soddisfatti, ma c'è ancora tanto da imparare. La mia sensazione è che..."

Ricomincia la stagione di Formula 1 con il Gran Premio di Melbourne e Charles Lecrec ha espresso le sue sensazioni sulla nuova Ferrari SF-26 e sul lavoro fatto fino ad ora dalla sua scuderia, concludendo con un power ranking delle macchine in gara. Il pilota francese della Ferrari si reputa soddisfatto di come il suo team abbia lavorato, ma non vede ancora la sua macchina come prima della lista rispetto alle rivali. Il Gran Premio australiano, il primo della stagione, andrà in scena dal 6 all'8 marzo, con le qualifiche che inizieranno alle 06:00 (ora italiana) di sabato 7 marzo e la gara che comincierà alle 05:00 (ora italiana) di domenica 8 marzo.

Leclerc: "Felici di come abbiamo lavorato. La direzione è quella giusta"

Alla vigilia del primo Gran Premio della stagione in Ferrari in Australia, Charles Leclerc ha tirato le prime somme. "Siamo felici soprattutto di come abbiamo lavorato. Poi, non ho sentito una persona nel team dire 'siamo soddisfatti con quello che abbiamo fatto' perché c'é ancora tantissimo lavoro. Però guardando indietro, alla scorsa stagione, sì, sono soddisfatto. Però tutto é nuovo e c'é ancora tanto da imparare". Così Charles Leclerc ha raccontato le sue sensazioni dopo tanti giri sulla Ferrari SF-26. Premesso che i top team hanno giocato ancora a carte coperte, senza svelare le loro potenzialità, tenendosi qualche cavallo di riserva per le qualifiche: "La mia sensazione è che al momento siamo seconda o terza forza, con Red Bull e McLaren, con Mercedes davanti a tutti" ha aggiunto il ferrarista.