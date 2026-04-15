Elkann: "Ferrari al lavoro per tornare più forte di prima". E Vigna: "Corriamo per vincere"

AMSTERDAM (Paesi Bassi) - "Ferrari sa che correre significa anche imparare e progredire . Dopo una stagione al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 ci apprestiamo ad affrontare un nuovo campionato con nuovi regolamenti. Lo facciamo con unità e determinazione, concentrati al massimo sul lavoro che ci aspetta per tornare più forti di prima". Lo ha detto John Elkann all'assemblea degli azionisti riunita ad Amsterdam, durante la quale è stato confermato executive director con il 79,4% dei voti.

I successi

"La nostra anima sportiva continua a crescere: il 2025 è stata una stagione memorabile nelle gare endurance. L'8 novembre è stato un momento di pura gioia per tutti noi e per i tifosi di tutto il mondo. Cinquant'anni dopo il nostro ultimo titolo mondiale assoluto nelle gare endurance, la Ferrari ha conquistato sia il titolo costruttori sia quello piloti del Campionato del Mondo Endurance Fia. Un risultato frutto di talento e lavoro di squadra, a coronamento di una stagione che ha visto anche la 499P ottenere la terza vittoria consecutiva a Le Mans, un altro traguardo straordinario nella nostra storia", ha concluso John Elkann.

Le parole di Vigna

"Nel settore Racing, stiamo espandendo la nostra arena competitiva al mare, confermando al contempo il nostro pieno impegno nel Campionato Mondiale Endurance e in Formula 1. Con piazzamenti sul podio in ciascuna delle prime tre gare di GP, stiamo vedendo i primi segnali incoraggianti del nostro lavoro nell'ambito del nuovo regolamento. Nel settore Racing, il nostro obiettivo rimane semplice: corriamo per vincere", ha detto poi l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, all'assemblea degli azionisti.