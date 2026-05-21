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E ora Vasseur attacca la Fia. Vuole l’ADUO  

"Ingiusto modificare le regole sulle partenze". In cambio s’aspetta il via libera sul nuovo motore
Giorgio Pasini
1 min
vasseurADUOMERCEDES
E ora Vasseur attacca la Fia. Vuole l’ADUO  © APS

Tutto sull’ADUO, ovvero (tradotto in italiano) sulle Opportunità Addizionali di Sviluppo e Aggiornamento consentite ogni sei gare dal nuovo regolamento a chi ha un certificato gap di motore. Ovvero la Ferrari nei confronti della Mercedes. E quindi pure della McLaren, spinta della power unit tedesca e rinata dopo aver iniziato a capire come farla funzionare aggiornando insieme tutta la MCL40 (anche a Montreal vedremo molti sviluppi, compressa la versione papaya dell’ala Maca

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