Ferrari Luce, Elkann la presenta a Papa Leone: "Grande emozione e immenso onore". Poi l'omaggio

Totalmente elettrica e dall'estetica futuristica: la nuova Ferrari Luce ha fatto storcere il naso a molti, che non rivedono in quelle linee stondate il carattere del cavallino rampante. "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Spero si tolga il Cavallino da quella macchina", ha detto l'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. L'ultimo modello della casa di Maranello è stata presentata nella giornata di lunedì 25 maggio davanti a Mattarella, e oggi, martedì 26, il presidente della Ferrari John Elkann l'ha mostrata anche a Papa Leone, presso la residenza di Castel Gandolfo.