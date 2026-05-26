Ferrari Luce, Elkann la presenta a Papa Leone: "Grande emozione e immenso onore". Poi l'omaggio

Totalmente elettrica e dall'estetica futuristica: la nuova Ferrari Luce ha fatto storcere il naso a molti, che non rivedono in quelle linee stondate il carattere del cavallino rampante. "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Spero si tolga il Cavallino da quella macchina", ha detto l'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. L'ultimo modello della casa di Maranello è stata presentata nella giornata di lunedì 25 maggio davanti a Mattarella, e oggi, martedì 26, il presidente della Ferrari John Elkann l'ha mostrata anche a Papa Leone, presso la residenza di Castel Gandolfo.
Ferrari Luce presentata a Papa Leone: l'omaggio e le parole di Elkann
In mattinata Elkann ha portato un esemplare di Ferrari Luce da Papa Leone, consegnando al pontefice anche un volante dell'auto come omaggio. “È stata una grande emozione e un immenso onore incontrare Sua Santità insieme ai colleghi di Ferrari - ha commentato il presidente del cavallino rampante -. Un momento di straordinario valore umano e simbolico, che ispira tutte le Persone della nostra azienda a continuare il proprio percorso con passione, responsabilità e fiducia verso il futuro. Un’occasione che resterà per sempre nella nostra memoria e nella storia di Ferrari".
La nuova Luce, però, non ha convinto a pieno né gli appassionati, né la Borsa, che dopo la presentazione di ieri ha visto calare di diversi punti percentuali le proprie azioni. Dietro a questa sfiducia da parte dei consumatori c'è proprio il design della nuova Ferrari, commissionato a LoveForm, un collettivo di San Francisco formato da ex designer Apple. Non a caso le forme dell'auto ricordano quasi più quelle di un prodotto dell'elettronica che di una auto della casa di Maranello.