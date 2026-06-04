Leclerc, dopo Alexandra la Ferrari: l'altro matrimonio di Charles, il sogno di una vita  

Hai già un abbonamento? Accedi
Dopo il sì con Alexandra, Charles Leclerc ha “celebrato” un altro matrimonio: quello con l’altra famiglia, la Ferrari, con il terzo rinnovo contrattuale – annunciato proprio alla vigilia del GP di casa, a Montecarlo – che dovrebbe portare il monegasco almeno a quota dieci stagioni consecutive alla guida della Rossa, a quel punto soltanto una in meno rispetto a Michael Schumacher. Per Leclerc si rafforza il ruolo di bandiera di Maranell
Abbonati per continuare a leggere