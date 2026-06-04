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Leclerc, dopo Alexandra la Ferrari: l'altro matrimonio di Charles, il sogno di una vita  

Il pilota monegasco ha “celebrato” le nozze con l’altra famiglia: la Rossa
Mirco Melloni
1 min
leclercferrariFormula 1
Leclerc, dopo Alexandra la Ferrari: l'altro matrimonio di Charles, il sogno di una vita  © EPA

Dopo il sì con Alexandra, Charles Leclerc ha “celebrato” un altro matrimonio: quello con l’altra famiglia, la Ferrari, con il terzo rinnovo contrattuale – annunciato proprio alla vigilia del GP di casa, a Montecarlo – che dovrebbe portare il monegasco almeno a quota dieci stagioni consecutive alla guida della Rossa, a quel punto soltanto una in meno rispetto a Michael Schumacher. Per Leclerc si rafforza il ruolo di bandiera di Maranell

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