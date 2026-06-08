Ferrari a due facce nel Principato: Hamilton torna a sorridere, Monaco da incubo per Leclerc

Monaco sa essere crudele anche quando ti regala un sorriso. E la domenica della Ferrari nel Principato è stata esattamente questo: una fotografia dai colori opposti, divisa tra la luce di Lewis e l’ombra che ha avvolto Charles nel giorno che avrebbe dovuto consacrare un prezioso doppio podio. Da una parte c’è la serenità ritrovata di Hamilton. Dall’altra, la rabbia impotente di Leclerc . Stati d’animo opposti che raccontano perfettamente il momento della Scuderia. Per l’inglese, il 2° posto conquistato tra i guardrail monegaschi vale molto più di una coppa. Vale la prova che la sua avventura in Ferrari, dopo un 2025 tormentato e pieno di interrogativi, ha trovato una direzione. Dodici mesi fa, proprio alla vigilia di Montecarlo, il sette volte campione del mondo arrivava a mettere in dubbio la bontà della scelta fatta da Maranello, lasciando intendere che forse il Cavallino avrebbe dovuto puntare su un altro pilota.

Ferrari, Hamilton sorride: "Stiamo facendo gran lavoro"

Ora invece Hamilton sorride, si sente parte del progetto, sente la fiducia della squadra e anche quella di chi gli è vicino, a partire da Kim Kardashian. I risultati stanno arrivando e la classifica lo certifica: secondo nel Mondiale, alle spalle solo di Kimi che continua a dettare legge. Il distacco di 66 punti è importante, ma il britannico non guarda ai numeri. «Complimenti a Kimi: sta facendo un lavoro incredibile. E la Mercedes è una gran macchina. Ancora non riusciamo a tenere il loro passo e arrivare al loro livello. Ma stiamo facendo un gran lavoro, manca solo l'ultimo passo verso il gradino più alto del podio».

Parole lucide, prive di illusioni ma cariche di fiducia. È il linguaggio di un pilota che non sente più il peso delle critiche sulle spalle, ma soltanto la voglia di continuare a crescere. E anche il vice team principal Jerome D’Ambrosio ha confermato questa sensazione: «Dal punto di vista di Lewis, lo vediamo da qualche gara, sta prendendo confidenza con la macchina, è a suo agio». Una Ferrari che non ha ancora il ritmo della Mercedes, ma che con Hamilton massimizza ogni occasione.

Leclerc, così non va: "Ho preso colpe che non avevo, ma..."

Poi c’è Charles. E qui il racconto cambia completamente tono. Monaco è casa sua. Monaco è la pista dove ogni curva porta un ricordo. Monaco, stavolta, avrebbe dovuto essere anche il teatro di una domenica speciale, arrivata pochi giorni dopo la notizia del rinnovo. Invece si è trasformata in un incubo. L’incidente all’Antony Noghès, pochi istanti prima della ripartenza dopo la Safety Car e dopo la rabbia via radio per il prolungarsi dell’attesa al pit-stop dietro Hamilton che doveva scontare una penalità di 5”, ha spento le speranze di podio. Nelle parole del monegasco non c’è spazio per interpretazioni. Prima lo sfogo parlando coi box («mi vergogno»), troncato da Vasseur per evitare parole peggiori in diretta tv. Poi l’analisi, netta. Non cerca alibi, non punta il dito contro l’asfalto deteriorato o contro fattori esterni: il problema erano i freni. «Non darei colpa alla pista. Anche riguardando i dati, non potevo fare assolutamente niente. Mi è capitato di prendermi anche colpe che non avevo, ma stavolta...».

D'Ambrosio su Leclerc: "Brembo sorpresa da sue parole"

Leclerc ha raccontato una situazione quasi surreale. Con l’ingresso della Safety Car, tre dei quattro freni della sua SF-26 avrebbero improvvisamente smesso di funzionare. «I due freni posteriori non funzionavano proprio. Quando dico per niente, intendo che dai dati non c’era alcuna decelerazione. Era come se le pinze non fossero nemmeno montate sulla macchina». In sintesi: «‘Sti c... di freni!». Parole pesanti, che trasformano l’errore apparente in qualcosa di molto diverso. Non una sbavatura del pilota, ma una condizione diventata addirittura «pericolosa», come lui stesso l’ha definita. D’Ambrosio ha voluto chiarire subito il concetto: «Quando si tocca il muro ci sono spesso ragioni diverse. Non si tratta per forza di errori». Parole che provocano la reazione del fornitore dei freni. «Il Gruppo Brembo è molto sorpreso dalle dichiarazioni rilasciate da Leclerc. L’azienda non conosce attualmente le cause dei problemi riscontrati da Leclerc e ritiene prematuro formulare valutazioni tecniche definitive prima dell’analisi dei dati. Brembo è un punto di riferimento per la F1 ed è presente sulla totalità delle monoposto con proprie tecnologie frenanti. Nel corso degli anni, i team del Mondiale hanno continuato a scegliere le soluzioni Brembo, riconoscendone affidabilità, innovazione e prestazioni ai massimi livelli».