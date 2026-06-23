La Ferrari alza la temperatura. La Mercedes l’abbassa

Questione di temperature. Mentre gli Europei annaspano intorno a 40° dell’anticiclone estivo, la Ferrari è forse l’unica a sorridere per il gran caldo. Anzi, alzerà ulteriormente le temperature per mettere in crisi la Mercedes che invece si vede costretta ad abbassarle per evitare altre rotture sanguinose come quelle che hanno colpito George Russell in Canada e Kimi Antonelli in Spagna, obbligati ora a non combattere più tra loro (e forse anc