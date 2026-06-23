Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Ferrari alza la temperatura. La Mercedes l’abbassa

A Maranello sfruttano la testata in acciaio e nuova benzina per spingere. Antonelli e Russell dovranno evitare scie e battaglie per guai alle batterie
Giorgio Pasini
1 min
ferrariMERCEDESantonelli
La Ferrari alza la temperatura. La Mercedes l’abbassa© -XPBIMAGES - Agenzia Aldo Liverani Sas

Questione di temperature. Mentre gli Europei annaspano intorno a 40° dell’anticiclone estivo, la Ferrari è forse l’unica a sorridere per il gran caldo. Anzi, alzerà ulteriormente le temperature per mettere in crisi la Mercedes che invece si vede costretta ad abbassarle per evitare altre rotture sanguinose come quelle che hanno colpito George Russell in Canada e Kimi Antonelli in Spagna, obbligati ora a non combattere più tra loro (e forse anc

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS