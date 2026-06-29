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Ferrari, un bagno d’umiltà: non manca solo il motore

Rosse lontane dal podio e dietro anche le McLaren. Hamilton: "Il gap di motore con Mercedes è molto grande, non basterà una stagione per colmarlo"
Giorgio Pasini
1 min
ferrariLewis HamiltonCharles Leclerc

Non è bastata la pole quasi beffarda di sabato. Intercettato dalle telecamere microfonate nel retropodio del GP d’Austria che lo rilancia riportando la Mercedes davanti a tutti, George Russell commenta tagliente con Kimi Antonelli il flop della Ferrari. «Non avevano un gran rit

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