Hamilton, l'annuncio di Vasseur sul futuro con la Ferrari: "Nel 2027..."

Futuro insieme per Lewis Hamilton e la Ferrari . Lo ha annunciato Fred Vasseur , team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera: "Lo abbiamo ingaggiato per l'esperienza che portava con sé. Posso confermare che Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari nel 2027. L’anno scorso ho sottovalutato la portata del passaggio da Mercedes alla Ferrari: per lui era tutto nuovo, e Lewis non è uno di quei piloti che cambiano squadra ogni due o tre anni, come Sainz. Oggi conosce gli strumenti, le persone e il nostro approccio. Grazie ai suoi ottimi risultati, ha intrapreso un percorso positivo. Questo è il ruolo di ogni pilota; anche Charles sprona la squadra ogni giorno” ha aggiunto Vasseur.

Le parole di Vasseur

Il team principal della Ferrari ha poi spiegato: “Macchina costruita per Hamilton? Macché, non facciamo F1 su misura. Al massimo le macchine possono nascere seguendo le indicazioni dei piloti, i loro input sono importanti, ma parliamo di differenze marginali". Sulla macchina attuale: “È una combinazione di elementi. Abbiamo fatto scelte precise su telaio e guidabilità della macchina, spingendo più in quella direzione che sul motore. Credo che sia stata la decisione giusta. Poi ci sono elementi della power unit che potremmo cambiare soltanto l’anno prossimo, i rivali su alcuni ‘tricks’ sono stati più bravi di noi”.

“Non sono a rischio”

Infine, sul proprio futuro: "Io a rischio? No e non ragiono così. Io penso a dare il meglio in questo fine settimana, nei prossimi mesi e anni. Ho contatti quotidiani con John Elkann e con Benedetto Vigna, danno un sostegno enorme e conoscono tutto dell’azienda”.