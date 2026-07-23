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Ferrari, c’è aria di vittoria. Hungaroring: pista rossa

Dopo la buona prestazione in Belgio, a Maranello c’è grande fiducia per una gara in cui Hamilton e Leclerc possono essere considerati i favoriti per il trionfo
Mirco Melloni
1 min
ferrariFormula 1Hungaroring

Il secondo posto nel Mondiale costruttori è fondamentalmente l’unico punto di contatto tra la Ferrari di oggi e quella di 12 mesi or sono dopo Spa-Francorchamps. Un anno fa il Cavallino che usciva

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