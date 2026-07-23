Ferrari, c’è aria di vittoria. Hungaroring: pista rossa

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Il secondo posto nel Mondiale costruttori è fondamentalmente l’unico punto di contatto tra la Ferrari di oggi e quella di 12 mesi or sono dopo Spa-Francorchamps. Un anno fa il Cavallino che usciva
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